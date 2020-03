Rio proíbe trânsito de ônibus de cidades da Região Metropolitana para o resto do Estado

Rio - O Detro-RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro) publicou uma portaria para tentar conter o contágio do novo coronavírus no estado. A partir de agora, os ônibus regulares, fretados e transporte complementar não realizarão mais viagens da Região Metropolitana do Rio para as outras cidades do Estado. Da mesma forma, ônibus do interior do Estado, não poderão mais entrar na Região Metropolitana do Rio.

A recomendação é da Secretaria Estadual de Saúde para impedir que o contágio do novo coronavírus se espalhe da capital para o resto do Estado.

O transporte intermunicipal dentro da Região Metropolitana continuará sendo realizado. Um decreto publicado pelo governador Wilson Witzel determina que os passageiros devem ser transportados somente sentados e que os ônibus devem operar com 50% da capacidade . A media também visa evitar o contágio do novo coronavírus.

O governador também cancelou o passe livre dos estudantes. A orientação é que todos fiquem de quarentena. "Ontem, estudantes foram à praia", justificou o governador em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

As cidades da Região Metropolitana que não poderão ter ônibus ou transporte complementar chegando ou partindo de fora do Grande Rio são as seguintes:

Belford Roxo

Cachoeiras de Macacu

Duque de Caxias

Guapimirim

Itaboraí

Itaguaí

Japeri

Magé

Maricá

Mesquita

Nilópolis

Niterói

Nova Iguaçu

Paracambi

Petrópolis

Queimados

Rio Bonito

Rio de Janeiro

São Gonçalo

São João de Meriti

Seropédica

Tanguá

