Secretaria de Vitimados vai oferecer atendimento às famílias de vítimas do Covid-19

Rio - A Secretaria de Estado de Vitimados (Sevit) vai oferecer atendimento psicológico e social às famílias das vítimas fatais em decorrência do Novo Coronavírus (Covid-19) no estado do Rio.



Inicialmente, como forma de evitar a proliferação do vírus e seguindo o plano de contingência recomendado pela Secretaria de Estado de Saúde, o acompanhamento será realizado de forma remota, seja por telefone, videoconferência ou chamada de áudio e vídeo.

Segundo a Sevit, a pasta ficará responsável pelo primeiro contato com os familiares a partir da confirmação dos exames atestando a causa da morte.



"A Secretaria de Vitimados está mobilizada e adotando medidas que possam amparar às famílias e minimizar os traumas sofridos por elas", informou a secretaria em nota.

Casos de coronavírus confirmados no Rio aumentam de 33 para 49