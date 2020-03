Casos de coronavírus confirmados no Rio aumentam de 33 para 49 em menos de 24h

Rio - A Secretaria estadual de Saúde informou, no início da tarde desta quarta-feira, que os casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus (Covid-19) no Rio saltaram de 33 para 49 de ontem para hoje. Dos 16 novos casos, 11 são da capital e quatro de Niterói. O município da Região Metropolitana já investigava a possibilidade de vários novos infectados pela doença. Até então, Niterói só tinha um caso.

Barra Mansa, no Sul Fluminense. Conforme O DIA noticiou hoje, A outra vítima fora da capital é uma mulher de 28 anos de, no. Conformenoticiou hoje, ela liberada do isolamento domiciliar ontem e, desde então, sofre preconceito nas ruas por ter sido contaminada

Dos outros casos, a Secretaria de Saúde disse que um dos pacientes está internado em estado grave, um médico de 65 anos que está em um hospital particular da Zona Norte do Rio . Os outros 47 estão em isolamento domiciliar com o quadro de saúde estável.

Sobre os casos suspeitos, o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, avisou que o governo do estado estima que o número varie de 800 a 900.

"A gente está com uma dificuldade dos casos suspeitos. Toda essa informação, da nossa Secretaria estadual de Vigilância, das secretarias de Vigilância dos municípios e dos próprios hospitais, converge para uma plataforma do Ministério da Saúde, que está tendo dificuldades de funcionamento desde sexta-era", o secretário disse, à TV Globo.

Plano de contingência

No mês passado, a pasta elaborou e definiu um plano de contingência para enfrentar uma possível epidemia do coronavírus no Rio. O plano tem a intenção de sistematizar ações e procedimentos de responsabilidade do governo estadual. Os níveis de acionamento (zero, um, dois e três) foram organizados de acordo com parâmetros epidemiológicos, como números de casos.



O primeiro objetivo estratégico do plano de contingência é intensificar medidas de segurança para conter a transmissão de uma pessoa para outra, incluindo as infecções secundárias entre pessoas próximas e profissionais de saúde.

Caso uma pessoa apresente sintomas e sinais de doenças respiratórias, ela será identificada imediatamente, isolada e atendida da forma como preconizam a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde.

Os níveis de acionamento

. Nível Zero: Casos importados notificados ou confirmados



. Nível 1: Transmissão local



. Nível 2: Transmissão comunitária, que ativará outros leitos para assistência de casos graves



. Nível 3: Quando as ações e atividades orientadas para serem realizadas no nível 2 forem insuficientes como medidas de controle e para a organização da rede de atenção na resposta. Caso o surto chegue a esse nível, além de todas as unidades citadas anteriormente, será criado um hospital de campanha e as Forças Armadas serão acionadas. Haverá ainda a utilização de leitos em unidades especializadas, com a suspensão de cirurgias eletivas.

Medidas de prevenção

. Proteger nariz e boca ao espirrar ou tossir

. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e copos

. Lavar frequentemente as mãos, especialmente após espirrar ou tossir

. Utilizar álcool em gel nas mãos