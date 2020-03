Naturgy suspende temporariamente atendimento ao público

A fim de evitar a disseminação do coronavírus, a Naturgy suspendeu temporariamente o atendimento presencial nas agências físicas, visando diminuir a possibilidade de contato ou aglomeração de pessoas. A empresa aconselha os clientes a utilizarem o atendimento virtual ou telefônico.



Os canais da empresa contemplam a grande maioria dos serviços disponíveis aos clientes, como emissão da segunda via de conta, troca de titularidade, entre outros, que podem ser realizados no site www.minhanaturgy.com.br.



Os clientes podem também solicitar serviços por meio das redes sociais da Naturgy no Facebook (facebook.com/naturgybrasil), Instagram (instagram.com/naturgybrasil) e Twitter (twitter.com/naturgybrasil). Solicitações de emergência continuam sendo atendidas pelo telefone 0800-024-0197. O funcionamento é 24 horas, sete dias por semana.



A Naturgy segue em permanente contato com o Governo do Estado, avaliando possíveis medidas para reduzir impactos a seus clientes. A empresa reforça que as áreas operacionais da empresa, como o monitoramento de toda a rede de gás canalizado e as equipes técnicas de atendimento, seguem atuando 24 horas por dia, mas com cuidados redobrados de higiene e planos de contingência.