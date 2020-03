Por causa do coronavírus, Rio terá vacinação 'drive-thru' contra gripe

A propagação do coronavírus levou cariocas a esgotarem os estoques de vacina contra influenza na rede privada. Ontem, O DIA entrou em contato com pelo menos cinco clínicas particulares, que confirmaram a grande procura. Na rede pública, a prefeitura pretende criar postos de vacinação no estilo 'drive-thru' para imunizar os idosos. A campanha começa na próxima segunda-feira (23).

Nesses pontos, essa parcela da população receberá as doses sem precisar sair do carro. Um deles será instalado no estacionamento do Riocentro, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Postos do Detran também serão usados na campanha.

De acordo com a prefeitura, a ideia do 'drive-thru' é reduzir a circulação de pessoas nos postos de saúde municipais, que também aplicarão as vacinas, como normalmente acontece nas campanhas de imunização. Asilos e casas de repouso, além de serviço em domicílio para idosos que estejam acamados ou com mais de 80 anos, também estão no planejamento.