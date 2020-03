Coronavírus: Confira o regime especial de atendimento do Detran

Rio - Com praticamente todas as 495 unidades de atendimento no Estado do Rio fechadas, o Detran-RJ deu início ao regime especial por conta da pandemia do covid-19. Durante o período de quarentena para evitar o avanço do novo coronavírus, apenas alguns postos estão em funcionamento para receber casos de urgência, das 10h às 16h de segunda-feira a sexta-feira.



O plano de contingenciamento, segundo o Detran para evitar o contágio de funcionários e a população, definiu os serviços emergenciais que serão prestados. Segundo a autarquia, o cidadão só será atendido se comprovar urgência, podendo ser a passagem comprovando viagem ou o boletim de ocorrência para casos de perda ou furto, por exemplo. Os agendamentos previamente marcados foram suspensos.



Registro de veículos

- Primeira licença (mais conhecido como primeiro emplacamento): é agendado somente pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br). São 500 vagas por dia.



- Segunda via do Certificado de Registro do Veículo (CRV): não precisa de agendamento. São 240 vagas por dia. Foi montado um plantão especial em postos espalhados pelo Estado, que estão funcionando alternadamente de acordo com o dia da semana (veja tabela).



Emissão de documentos

- Segunda via de Identidade e de Habilitação: O usuário precisa apresentar a devida comprovação da urgência, como viagem, furto ou roubo,usando documentos como uma passagem ou um boletim de ocorrência. São atendidos apenas em postos pré-selecionados. Os casos são avaliados individualmente. Em caso de dúvida, o cidadão deve ligar para o teleatendimento antes de procurar uma unidade do Detran. Os números são 3460-4040 ou 3460-4041 (para a Região Metropolitana) e 0800-020-4040 ou 0800-020-4041 (para o interior).



Postos para segunda via de Identidade: Sede (Avenida Presidente Vargas, 817, Centro do Rio), Campo Grande (Posto da Av. Artur Rios), Niterói (posto do Fonseca; Região Metropolitana), Campos, Volta Redonda, Bom Jesus de Itabapoana, Cabo Frio, Nova Friburgo, Queimados.



- Renovação da Carteira de Habilitação (CNH): o prazo foi prorrogado por mais 30 dias.