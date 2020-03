Coronavírus: MP pede suspensão de cultos de Silas Malafaia

Rio - O Ministério Público do Estado (MPRJ) entrou com uma ação cível pública na Justiça contra o pastor Silas Malafaia pedindo a suspensão dos cultos ministrados por ele. O órgão também pede uma multa de R$ 10 mil, caso as cerimônias sejam realizadas.

Malafaia declarou que vai continuar com os cultos na sua igreja, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou duas mortes nesta quinta-feira, uma em Miguel Pereira e outra em Niterói. No estado, há 66 casos confirmados da Covid-19.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira: Rio de Janeiro (56), Niterói (7), Barra Mansa (1), Guapimirim (1) e Miguel Pereira (1).

"Silas Malafaia é o presidente da organização religiosa e aparece publicamente, como já dito, posicionando-se contrariamente às medidas do governo, e veementemente afirmando que não irá cumpri-las, externando sua intenção pública e notória de manter os cultos religiosos em sua Igreja em nome da fé e da preservação

da estabilidade emocional. Assim, como pessoa física, também ameaça a efetivação das medidas tendentes à garantia do direito à saúde", diz o MP na ação.