CLUBES SE SOLIDARIZAM

Na onda de solidariedade no combate à pandemia do novo coronavírus, os clubes brasileiros começam a disponibilizar suas instalações para que as autoridades de saúde possam ajudar no socorro às vítimas. No Rio, o Botafogo foi o primeiro a tomar a iniciativa e informou que o complexo do Estádio Nilton Santos pode ser utilizado. São Paulo, Bahia e Athletico-PR também colocaram suas dependências à disposição.