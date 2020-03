Naturgy adapta atendimento e rotinas

Áreas operacionais da empresa, como o monitoramento de toda a rede de gás canalizado, assim como equipes técnicas de atendimento, atuam 24 horas por dia, mas com cuidados redobrados de higiene e seguindo os planos de contingência.



Os clientes que precisarem de visitas técnicas durante o período da pandemia não ficarão desassistidos. "A Naturgy também reforçou o monitoramento do estado de saúde das equipes, com apoio especializado em medicina do trabalho. Neste momento, estamos focados em apenas um objetivo, que é garantir o bem-estar da população por meio da continuidade dos nossos serviços, sem descuidarmos da saúde de todos os envolvidos", afirma a gestora.



Apesar da recomendação da quarentena, há pessoas que ainda precisam se deslocar, como médicos, policiais ou outros profissionais de serviços essenciais. Por isso, o fornecimento de GNV aos postos segue normalmente. "Nossa estrutura de distribuição opera para aqueles que precisarem do combustível possam se locomover sem problemas", diz.



Ainda entre as medidas preventivas, a Naturgy suspendeu o atendimento nas agências físicas e do atendimento móvel por 15 dias, desde o último dia 18. A empresa reforça que seus clientes utilizem canais digitais ou telefônico para atendimento. O site Minha Naturgy (www.minhanaturgy.com.br) oferece grande parte dos serviços essenciais, como emissão de 2ª via de contas, mudança de titularidade, entre outras solicitações.



Atendimentos de emergência podem ser solicitados pelo telefone 0800-024-0197, 24 horas por dia, todos os dias. Também é possível solicitações em seus perfis nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter, desde que não sejam atendimentos de emergência, que devem ser feitos pelo canal telefônico.



Trabalho com segurança e alta demanda



Mais de um milhão de lares recebem gás canalizado fornecido pela Naturgy, além de diversos postos de combustível com gás natural veicular (GNV), comércios e indústrias.



Para os funcionários, a Naturgy já colocou em prática diversas medidas. Viagens e reuniões presenciais foram suspensas. Funcionários que retornam de viagens nacionais ou internacionais são avaliados pela equipe médica da empresa e encaminhados para quarentena em suas residências por 14 dias, permanecendo monitorados.



Desde o dia 16, a empresa iniciou gradativamente regime de home office, iniciando pelos colaboradores de maior vulnerabilidade: maiores de 60 anos, gestantes ou portadores de doenças crônicas.



"A partir de segunda-feira, 94% dos nossos funcionários já trabalharão em regime de home office, com exceção daqueles que realizam atividades em que isso não é possível", conclui Katia Repsold, presidente da Naturgy.