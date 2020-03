PM anuncia esquema para restringir circulação de pessoas no Rio

A Polícia Militar prepara um esquema especial para fazer com que o decreto publicado ontem pelo Governo do Estado do Rio seja acatado pela população. O texto prevê novas restrições de circulação de pessoas para conter a disseminação do coronavírus, como o fechamento de divisas da capital. Segundo o coronel Mauro Fliess, porta-voz da PM, as medidas destacam equipes para atuar nas estações de trem, metrô e barcas, nas praias e em pontos estratégicos com maior circulação de ônibus.

Segundo Mauro Fliess, a partir da 0h de hoje, quando o decreto entra em vigor, policiais militares realizarão barreiras em 14 estação de trem, três do Metrô (Pavuna, Rubens Paiva e Acari) e estação das barcas em Niterói. Os PMs farão uma barreira antes da catraca impedindo que as pessoas acessem as plataformas de embarque e desembarque.

"Só será permitida a passagem de pessoas que precisarem trabalhar em funções específicas, como médicos, policiais, bombeiros, jornalistas e funcionários de farmácias, supermercados e restaurantes. Essas pessoas terão que comprovar que atuam nessas funções para poderem passar nas roletas", explicou Mauro Fliess.

Nas praias, os PMs poderão dar voz de prisão para quem se recusar a ir embora.

"Vamos atuar, inicialmente, avisando que a recomendação é para saírem da praia. Se não funcionar, vamos determinar que saiam. Se a determinação não for cumprida, será dada voz de prisão por desobediência", disse o coronel.

Para conter excesso de passageiros no BRT e nos ônibus convencionais da cidade, o coronel Mauro Fliess informou que haverá equipes em pontos estratégicos para dar suporte aos motoristas, que estão orientados pelas empresas a não trafegar com pessoas em pé.

Mauro Fliess orienta os motoristas:

"Caso não consigam cumprir a recomendação, eles devem para o ônibus próximo a uma viatura da PM e informar a situação. Os PMs vão entrar no ônibus e determinar que quem estiver em pé terá que descer", disse o coronel.

Nas estradas, a PM atuará em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para impedir que ônibus intermunicipais entrem na cidade do Rio, conforme determinação do governador do Rio, Wilson Witzel.