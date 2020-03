Coronavírus: Coleta de lixo em São João de Meriti sofre alterações

Rio - A Meriti + Verde, concessionária de limpeza urbana da Prefeitura de São João de Meriti, estabeleceu, nesta sexta-feira, mudanças na coleta de lixo do município devido aos riscos da acelerada propagação do coronavírus.



Para evitar que muitas equipes circulem pelas mesmas áreas simultaneamente, a concessionária informou que alguns caminhões de coleta do turno da manhã, que antes passavam das 8h às 16h20, vão começar a seguir o horário das 6h às 14h20. Do mesmo modo, no turno da noite, algumas rotas de coleta, que antes eram de 20h às 4h20, vão passar para o horário de 19h às 3h20.

A empresa informou ainda que convocou os funcionários para treinamentos ao ar livre, com especialistas explicando as principais informações sobre o novo coronavírus (Covid-19) e como todos podem colaborar.

Procedimentos de higienização das mãos foram reforçados, com disponibilização de álcool em gel

para as equipes. Também estão ocorrendo negociações com os trabalhadores que fazem parte dos

grupos de risco do vírus para antecipação de férias.



Confira os dias e horários de coleta de cada bairro:



Segunda, quarta e sexta



Manhã, 6h às 14h30 - São Mateus, Vila União, Tomazinho (sta Terezinha), Éden (Morro Castelinho), Vila Norma, Tomazinho (Buraco Quente), Tomazinho, Vila Tiradente (Caixa D'água), Agostinho Porto, Vila Rosali (cemitério), Parque Juriti e Parque Analândia.



Manhã, 8h às 16h20 - Tomazinho (Gato Preto, Castelinho), Engenheiro Berford (Sase), Engenheiro Berford, Éden (Bacia De Éden), Vale Da Simpatia e Venda Velha (Rodeio).

Noite, 7h às 3h20 - Coelho Da Rocha (Cadore), Centro, Beira Rio, Morro Do Carrapato, Flores, Vila Rosali, Vilar Dos Teles, Parque José Bonifácio.

Noite, 8h às 4h20 - Éden, Vila Zumira, Parque São Judas Tadeu, Vila Jurandir, Bairro Grande Rio, Jd. José Bonifácio, Trio De Ouro, Morro Dos Paraíbas, Venda Velha, Parque Barreto e Parque Novo Rio.

Terça, quinta e sábado

Manhã, 6h às 14h20 - Jd. Metrópole, Jd. Paraíso, Morro Do Cruzeiro, Jd. Metrópole (Light, Divisa), Parque Tietê, Jd. Alegria e Jd. Metropole, Morro Do Guarani, Parque Araruama, Jd. Sumaré, Parque Santo Antônio, Morro Do Gonçalves e Vila Colúmbia.

Manhã, 8h às 16h20 - Vila Dos Araújos, Jd. Noya, Jd Sumaré, Vilar Dos Teles, Venda Velha, Jd. Íris, Vila Das Andorinhas, Jd. Jurema e Parque Teles De Menezes.

Noite, 19h às 3h20 - Jd. Meriti (UPA Dr. Abdon Gonçalves), Vilar Dos Teles, Jd. Meriti, Coelho Da Rocha (Ex-Combatente), Praça da Bandeira e Morro Bela Vista.

Noite, 20h às 4h20 - Jd. Meriti (praça Da Carioca), Farrula, Parque Alian, Coelho Da Rocha (Estádio José Amorim), Vila São João, Vilar Dos Teles (Centro Cultural / S.M. Serviços Públicos)

Diário

Manhã, 6h às 14h20 - Centro (Vilar dos Teles)

Manhã, 8h às 16h20 - Centro (São João de Meriti)

Noite, 19h às 3h20 - Centro (Vilar dos Teles)

Noite, 20h às 16h20 - Centro (São João de Meriti)