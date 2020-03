Hemocentros apresentam queda nas doações

As recomendações das autoridades de Saúde para impedir a disseminação do coronavírus estão afetando estoques de sangue de hospitais do país. Para evitar esse cenário, e ao mesmo tempo garantir a segurança da população, os hemocentros elaboraram medidas para o período de pandemia mundial.

Houve restrição de grandes grupos de doadores nas salas de espera para evitar aglomerações. Agora, avaliação médica dos doadores com sintomas da Covid-19 e outras doenças, candidatos à doação de sangue, procedentes de fora do país, ficarão inaptos por 30 dias à doação, entre outras precauções. As forças militares, começando pelos bombeiros, começaram, na última quinta-feira, uma campanha que vai até terça-feira para reforçar os estoques de sangue do Rio.

Os bancos de sangue do Hemorio apresentaram uma redução de 50% em seu número total de doadores na segunda-feira. Considerando-se todo o estado, a situação é ainda mais preocupante, com uma queda de 80% no total de bolsas coletadas. Para uma situação regular, é necessário que o Hemorio disponha de pelo menos 300 bolsas de sangue diariamente para a manutenção de estoques adequados.

O serviço de Coleta Externa, para cidades que não possuem hemocentros, também está como meta prioritária do hospital. A divulgação e conscientização sobre a doação de sangue é fundamental para a manutenção de estoques. Vale ressaltar que não há risco de contrair o coronavírus pelo ato de doar sangue: o procedimento é seguro, feito por profissionais orientados.

O Banco de Sangue Serum também pediu para as pessoas que se conscientizem e façam a doação. De acordo com o líder de captação do órgão, Rodrigo Moreira, "se as pessoas pararem de doar sangue, além da crise que o Brasil enfrenta com o surto de coronavírus, poderemos enfrentar também desabastecimento de sangue". O estado conta com postos de coleta em diversos outros municípios e em vários bairros da capital. Os endereços podem ser acessados no site do Hemorio www.hemorio.rj.gov.br.