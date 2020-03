PMs prendem envolvido em morte de empresário no Túnel Noel Rosa

Rio - Policiais do 3º BPM (Méier) prenderam, na tarde desta sexta-feira, Marcos Vinicius de Souza, o Miojo, de 23 anos, com informações passadas pelo Disque Denuncia (2253-1177). Ele é um dos suspeitos de ter participado do assassinato do empresário Rubens Mesquita Pinto Alves, de 45 anos, ocorrido em julho de 2018, no Túnel Noel Rosa, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. Na ocasião, o caso foi registrado como roubo seguido de morte.

Rubens foi abordado por criminosos quando trafegava pelo túnel no sentido Méier. A vítima acabou sendo baleada no pescoço e no tórax. O empresário chegou a ser levado para o Hospital Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu. Os PMs encontraram Miojo após receberem um informe que o bandido estava circulando pela Rua Paim Pamplona, no Sampaio.



Contra Marcos Vinicius constam dois mandados de prisão pelos crimes de latrocínio e roubo. Após a prisão o suspeito foi levado para 25ª DP (Engenho Novo), onde o caso foi registrado.

Quem tiver qualquer informação a respeito da localização de procurados da Justiça, favor denunciar pelos seguintes canais: WhatsApp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procuradosrj/, pelo mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, ou pelo Aplicativo para celular do Disque Denuncia.