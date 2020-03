A técnica de enfermagem Rejane Aguiar, de 30 anos, está na profissão há três. Antes disso, trabalhava de bombeiro civil. Com vocação para ajudar pessoas, ela diz que é cautelosa na rotina da sua casa, onde tem um bebê de apenas três meses, que ainda está sendo amamentado. "Chego em casa e vou direto tomar banho. Essa é a profissão que escolhi e não vou recuar", comentou. Segundo Rejane, a mãe dela está muito preocupada com a covid-19 e já até chegou a pedir para ela desistir do trabalho. "A enfermagem me escolheu. Gosto de ajudar o próximo. Vai dar tudo certo", espera a técnica de enfermagem, que diz estar sempre lavando as mãos com água e sabão. "Só saio na rua para trabalhar e ir ao supermercado. É muito importante que as pessoas fiquem em casa".