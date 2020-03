Flagrantes do COVID-19 no Rio

Rio - Há décadas os fotógrafos capturam momentos únicos e importantes da história da humanidade. Sejam nas revoluções, escândalos, descobertas, epidemias, catástrofes, dentre outros. Desde a criação da fotografia, os fotojornalistas sempre estiveram nas guerras e, muitas vezes, nos fronts de batalha. Muitos perderam a vida e se tornaram testemunhas oculares de momentos históricos eternizados por suas lentes. O momento que vivemos hoje é como se fosse uma 'guerra', porém, biológica. O fato é que a fotografia tornou-se parte importante do registro da nossa evolução.

O fotojornalista precisa estar nas ruas e trazer informações claras e concisas para as pessoas. E a equipe de fotojornalismo do O DIA e do Meia Hora estará na cobertura da pandemia do COVID-19 levando para a sociedade as informações essenciais sobre o que acontece na cidade do Rio de Janeiro.