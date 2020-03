Prefeito abrirá restaurante popular e quer mercado 24h

A Prefeitura do Rio vai tomar novas medidas para conter a propagação do coronavírus na cidade. Entre elas, o prefeito Marcelo Crivella decretou a ampliação do horário de funcionamento dos restaurantes populares. Dessa forma, três unidades do município (Bangu, Bonsucesso e Campo Grande) passam a servir, além de café da manhã e almoço, também jantar (entre 17h e 20h), a partir da próxima quarta-feira (25). Serão cobrados os valores simbólicos de R$ 0,50 para café da manhã e R$ 2 para almoço ou jantar.

E, mesmo com a recomendação de evitar aglomerações, o carioca tem deixado essa preocupação de lado na hora de ir às compras. Para tentar diminuir os riscos, o prefeito recomendou que não haja fila nos supermercados.

"Vamos pedir que todo o supermercado do Rio organize um telefone para entregas à domicílio. E a prioridade vai ser para os idosos. E estamos pedindo aos supermercados para, se quiserem, que trabalhem 24 horas", disse Crivella.