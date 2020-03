Decreto de Bolsonaro barra medidas de restrição de governadores

São Paulo, 05/03/2020 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/PARCEIRO - O Governador João Doria concede entrevista coletiva ao lado dos presidentes estaduais do PSDB-RJ, Paulo Marinho, e do PSDB-SP, Marco Vinholi, do ex-ministro Gustavo Bebianno, da jornalista Mariana Ribas, do diretor estadual do PSDB-SP, Wilson Poit, do diretor superintendente do Sebrae-SP, Sérgio Sá Leitão, do secretário da cultura do Estado de São Paulo, realizado na sede do partido na rua Estados Unidos, 662, Jd. Paulista, na tarde desta quinta-feira (05). Foto: Leco Viana/Parceiro/Agência O Dia

