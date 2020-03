O Rio de Janeiro contabilizou a terceira morte causada pelo coronavírus, em Petrópolis, e já são 119 pessoas infectadas em todo o estado, 99 na capital. E o avanço da doença entre os mais carentes começa a preocupar. Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, com números da última quinta-feira, são pelo menos 24 casos suspeitos entre moradores de comunidades, sem confirmações ainda do Covid-19.

Manguinhos é onde há mais suspeitas, com seis, seguida por Jacarezinho e Rio das Pedras, ambas com cinco. Vilar Carioca tem duas. Em Vidigal, Rocinha, Mangueira, Cidade de Deus, Acari e Caju também há casos. E esse número deve aumentar quando forem atualizados pela prefeitura.

Para tentar conter o avanço do coronavírus nas comunidades, a Secretaria Municipal de Saúde diz, em nota, o que tem feito de ações:

"As unidades de Atenção Primária intensificaram as orientações para a população atendida: pedem que as pessoas evitem sair de casa e detalham a correta higienização pessoal e do ambiente. Agentes comunitários informam sobre o uso de água sanitária para a limpeza de superfícies, alertam a população para não compartilhar utensílios de uso pessoal e recomendam a destinação de um local da casa para o familiar com suspeita de coronavírus. Se houver apenas um cômodo, que os infectados permaneçam pelo menos a um metro de distância dos demais".