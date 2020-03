Segurança de secretário estadual Cleiton Rodrigues é morto em Laranjeiras

Rio - Um policial militar que prestava serviço para a Secretaria de Estado de Governo e Relações Institucionais foi morto neste sábado em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. O secretário Cleiton Rodrigues havia acabado de entrar em um edifício próximo, no momento do crime. Segundo informações preliminares, o agente teria sofrido uma tentativa de roubo de veículo.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte do militar na Rua Soares Cabral. Foi realizada perícia no local e equipes da unidade estão em busca de câmeras de segurança que ajudem a identificar a autoria do crime. Diligências estão em andamento para esclarecer o caso.

Galeria de Fotos Secretário de governo Cleiton Rodrigues passa bem Divulgação Equipe do 2ºBPM (Botafogo) foi à Rua Soares Cabral, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, para verificar ocorrência Reprodução Equipe do 2ºBPM (Botafogo) foi à Rua Soares Cabral, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, para verificar ocorrência Reprodução

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que uma equipe do 2ºBPM (Botafogo) foi à Rua Soares Cabral para verificar uma ocorrência. No local, os agentes a vítima com ferimentos provocados por arma de fogo. Ele foi levado o Hospital Central da Polícia Militar, recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu e faleceu.