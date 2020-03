Rio confirma 119 casos do novo coronavírus; terceira morte é registrada

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro atualizou no fim da tarde deste sábado os números da pandemia do novo coronavírus no Estado do Rio. São 119 casos confirmados e 3 óbitos por coronavírus (Covid-19) no estado do Rio de Janeiro.

Neste sábado (21), a Secretaria Estadual de Saúde confirmou o terceiro óbito por coronavírus no estado, em Petrópolis. Os outros dois foram registrados em Miguel Pereira e Niterói. Todas as vítimas eram idosas e apresentavam comorbidades, sendo classificadas como grupo de risco para a Covid-19.



Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro – 99



Niterói – 10



Petrópolis – 3



Barra Mansa – 1



Guapimirim – 1



Miguel Pereira – 1



Exterior – 4