Rio - A Unidade de Pronto-Atendimento de Colubandê, em São Gonçalo, foi atingida por um incêndio no fim da madrugada deste domingo. Os bombeiros foram acionados às 5h15, e o princípio de incêndio foi totalmente controlado às 7h27. Não houve vítimas, mas nove pacientes precisaram ser transferidos para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), próximo à UPA, segundo a Secretaria de Estado de Saúde.

A coordenação da UPA Colubandê informa que o incêndio atingiu a sala de medicação da unidade. No momento do incidente, a UPA não atendia nenhum caso grave e todos os nove pacientes foram transferidos para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).



Com a interdição da UPA Colubandê, a Secretaria de Estado de Saúde indica que os pacientes em busca de atendimento médico de emergência se encaminhem à UPA Santa Luzia ou, em casos mais graves, ao HEAT.