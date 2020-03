Rio - O Centro de Operações Rio (COR) atualizou neste domingo, 22, o Painel Rio Covid-19, informando que subiram para 170 os casos confirmados na cidade do Rio, um aumento de 67 casos em um dia. Ontem, a cidade tinha 103 casos confirmados. O número de bairros afetados pelo vírus subiu de 29 para 33 na mesma comparação.



A Barra da Tijuca, na Zona Oeste, continua liderando o número de confirmações, subindo de 18 para 29 desde ontem (21/3). No Leblon, os registros de casos confirmados subiram de 16 para 23, e Ipanema, de 10 para 21. A Lagoa, que tinha três casos, dobrou para 6, confirmando uma maior incidência na zona sul da cidade.



Até o momento, a única favela a registrar um caso confirmado foi a Cidade de Deus, na zona oeste. Um grupo de moradores está circulando pela comunidade para alertar sobre o perigo de contágio e pedindo para os moradores ficarem em casa, segundo uma rede social.



Os casos suspeitos caíram de 189 para 175 de um dia para o outro Existem 23 pessoas hospitalizadas e 12 em UTI.



O registro de confirmações da pandemia em mulheres subiu para 54,5% e dos homens também teve alta, para 43,5% em relação às informações anteriores. A faixa etária mais afetada é dos 30 a 39 anos, responsáveis por 87 dos casos.

Mortes por coronavírus no Brasil sobem para 25 e casos aumentam 37% desde sábado



Ministério da Saúde atualizou na tarde deste domingo os números da pandemia do coronavírus no Brasil. São 25 mortes: 22 em São Paulo e três no Rio de Janeiro. O aumento é de sete óbitos em comparação com o boletim da pasta divulgado no sábado. Os casos confirmados são 1.546, um aumento de 37%, ou 418 casos a mais, em relação ao balanço de sábado.

As sete mortes confirmadas nas últimas 24 horas ocorreram em São Paulo, estado com maior número de casos, com 631. Até sábado eram 459.



O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, confere coletiva de imprensa por meio da internet nesta tarde.