SELEÇÃO FEMININA TREINA EM CASA

Em meio à pandemia do coronavírus, a Seleção Brasileira feminina recorre à tecnologia para que a rotina das atletas, que estão em suas casas em isolamento, não seja tão afetada pela Covid-19. A comissão técnica, liderada pela treinadora sueca Pia Sundhage, tem realizado reuniões via videoconferência com as jogadoras para manter a rotina de trabalho.