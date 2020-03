Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro atualizou na noite deste domingo os números da pandemia do coronavírus no Estado. O Gabinete de Crise para Enfrentamento do Coronavírus afirmou que investiga dez mortes pela covid-19. São 186 casos confirmados e o número de óbitos se manteve em três, desde ontem.

Entre os casos confirmados e suspeitos internados, 15 estão em leitos clínicos e 17 estão em leitos intensivos. Os demais encontram-se em isolamento domiciliar.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro – 168



Niterói – 10



Petrópolis – 3



Barra Mansa – 1



Guapimirim – 1



Miguel Pereira – 1



Exterior – 2



No sábado (21), a Secretaria Estadual de Saúde confirmou o terceiro óbito por coronavírus no estado, em Petrópolis. Os outros dois foram registrados em Miguel Pereira e Niterói. Todas as vítimas eram idosas e apresentavam comorbidades, sendo classificadas como grupo de risco para a Covid-19. Há ainda 10 óbitos em investigação no estado por infecção por coronavírus.



Mortes por coronavírus no Brasil sobem para 25 e casos aumentam 37% desde sábado

O Ministério da Saúde atualizou na tarde deste domingo os n úmeros da pandemia do coronavírus no Brasil . São 25 mortes: 22 em São Paulo e três no Rio de Janeiro. O aumento é de sete óbitos em comparação com o boletim da pasta divulgado no sábado. Os casos confirmados são 1.546, um aumento de 37%, ou 418 casos a mais, em relação ao balanço de sábado.

As sete mortes confirmadas nas últimas 24 horas ocorreram em São Paulo, estado com maior número de casos, com 631. Até sábado eram 459, um crescimento de 39%.