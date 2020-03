Rio - Começa nesta segunda-feira campanha de vacinação contra a gripe com imunização em postos do Detran no Rio. Em meio à pandemia de Covid-19, a ação vai imunizar primeiro o grupo mais vulnerável à gripe: idosos e profissionais da área médica. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacina estará disponível nas unidades de atendimento primário e, para evitar aglomerações, também em postos do Detran com aplicação sendo feita, também, em modelo de drive-thru direto no carro. A ofensiva vai até 22 de maio.A estratégia de vacinação em massa nos postos do Detran-RJ foi decidida na última quarta-feira, durante reunião de autoridades na Barra da Tijuca. Serão cinco unidades do departamento de trânsito no Rio, com atendimento das 10h às 16h: Barra da Tijuca, Campo Grande, Catete, Ilha do Governador e Tijuca. Os idosos com mais de 80 anos cadastrados nas clinicas famílias da sua região receberão a dose da vacina direto em casa.“Estamos com equipes analisando os projetos de todas as prefeituras do estado para que tudo seja colocado em prática o mais rápido possível. Continuamos abertos para solicitações dos municípios. O Detran está fazendo a sua parte”, afirma o presidente do Detran.RJ, Antonio Carlos dos Santos. Para receber a vacina nos postos ou unidades de saúde, basta levar o RG e, se possível, a caderneta.Segundo a secretaria municipal, a segunda fase da campanha começa no dia 16, com imunização para mais três grupos: professores, profissionais das forças de segurança e salvamento e portadores de doenças crônicas. A terceira fase começa no dia 9 de maio, quando ocorrerá o dia "D" contra o vírus da influenza. Nessa etapa, recebem a vacina outros dez perfis, incluindo crianças de 0 a 5 anos e gestantes.O governo espera vacinar seis milhões de pessoas em todo o período de campanha, sendo dois milhões só na capital. Além da cidade do Rio, outros municípios já confirmaram que terão imunização em unidades do Detran. São eles: Niterói, Nova Iguaçu e Nova Friburgo.Não.A vacina, composta por vírus inativado, é trivalente e protege contra os três vírus que mais circularam no hemisfério sul em 2019: Influenza A (H1N1), Influenza B e Influenza A (H3N2).Postos do Detran – 10h às 16hCampo Grande– Estrada do Mendanha, 1672Ilha do Governador– Infraero – Estrada de Tubiacanga s/nBarra da Tijuca– Av. Ayrton Senna – 2541Catete– Rua Machado de Assis, 80Tijuca– Haddock Lobo –– Rua João Paulo I, 194