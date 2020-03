TRANSPORTES

Haverá controle de acesso em 19 estações de metrô, barcas e trens. A Polícia Militar realiza a triagem dos usuários e o embarque ocorre por meio da apresentação de documento de identidade profissional, carteira de trabalho ou crachá funcional acompanhado de identidade.

DETRAN

Estão suspensas as vistorias, sem qualquer prejuízo aos cidadãos. Os casos de emergência serão atendidos no edifício-sede, no Centro do Rio, e em alguns postos da região metropolitana e interior. Apenas atendimentos emergenciais estão mantidos

BANCOS

Os bancos também não poderão abrir, a prestação do serviço deverá ser online.

FEIRAS LIVRES

As feiras livres passam a funcionar de 15 em 15 dias. Haverá um rodízio de funcionamento das barracas: as pares numa semana e a ímpares, em outra. As Feirartes e de ambulantes estão suspensas até 31 de março. Estão mantidas as feiras orgânicas.

SUPERMERCADOS

Estão autorizados a funcionar 24 horas. Todo supermercado do Rio terá que divulgar número para entrega em domicílio em até 48h. Todos têm que oferecer esse serviço. Pessoas com mais de 60 anos têm prioridade.

ESCOLAS MUNICIPAIS

As escolas municipais continuarão fechadas até o dia 27. A prefeitura solicitou a ampliação de rede de internet para uso de professores e alunos.

RESTAURANTES POPULARES

Restaurantes populares permanecem abertos. Abrem para o jantar de 17h às 20h: Bangu e Bonsucesso, a partir de quarta-feira (25), e Campo Grande, a partir de quinta-feira (26)

BARES E RESTAURANTES

Deverão permanecer fechados mas com serviço de entrega.

ÁREAS DE LAZER

Nos próximos três domingos, dias 22 e 29 de março, e 5 de abril, a abertura das áreas de lazer na cidade estará suspensa.