PM é baleado em confronto com criminosos no Maracanã

Rio - Um soldado da Polícia Militar, a serviço no Grajaú Presente, foi baleado na cabeça durante um confronto com criminosos na Avenida Radial Oeste, no Maracanã, neste domingo. Segundo a PM, dois homens em um veículo eram perseguidos pelos policiais do programa quando começou uma troca de tiros. Um dos fugitivos também ficou acabou baleado e o outro foi preso.

O tiroteio ocorreu na Radial Oeste, próximo da Avenida Professor Manoel de Abreu. Na fuga, ao passar por uma viatura parada na região, os criminiosos atiraram e houve troca de tiros. O soldado do Grajaú Presente acabou atingido. Ele foi socorrido no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

Os criminosos abandonaram o veículo em que estavam, mas acabaram sendo presos, um deles baleado no confronto. Não há informações sobre o estado de saúde do suspeito.