BRT é multado por superlotação após recomendação para evitar aglomeração

Rio - O Consórcio BRT foi multado seis vezes, nesta segunda-feira (23), por transportar passageiros em pé mesmo após recomendações para evitar aglomerações devido a pandemia de coronavírus. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), cinco multas foram aplicadas durante fiscalização nas estações Santa Cruz, Mato Alto e Pingo D'água. A outra autuação foi dada durante verificação dos serviços no corredor Transcarioca.

Ainda de acordo com a SMTR, desde o início das ações por conta do coronavírus, foram registradas 43 autuações por descumprimento da ordem. As ações contam com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar.

"A SMTR está atenta aos serviços prestados pelos consórcios e tem cobrado o reforço na limpeza dos veículos e o devido atendimento à população. A secretaria tem atuado constantemente para verificar se o consórcio está cumprindo a determinação de só transportar passageiros sentados, além de observar a limpeza dos coletivos", disse o órgão em nota enviada à imprensa.

Procurado, o BRT ainda não retornou aos questionamentos da reportagem.