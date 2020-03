Coronavírus: MP instaura procedimento para fiscalizar atuação da rede de urgência e emergência no Rio

Rio - O Ministério Público do Estado (MPRJ) instaurou um procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar a atuação, municipal e estadual, na rede de urgência e emergência na cidade do Rio de Janeiro, diante do atual cenário epidemiológico causado pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).







Nesse contexto, conclui o MPRJ, "é imprescindível que haja, preliminarmente, um instrumento para reunião de todos os dados e informações que estão sendo veiculadas acerca das ações adotadas para atuação do Poder Municipal e Estadual".



Acompanhamento da crise



O órgão faz parte do gabinete de crise criado pelo Governo do Estado para acompanhar os desdobramentos da crise. Promotorias de Justiça de Saúde do MPRJ em todo o Estado instauraram procedimentos para acompanhar o Plano de Contingência nos municípios. Na capital, a 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde também instaurou procedimento.



O MP manterá ampla divulgação dos seus canais de comunicação para o recebimento de demandas do público. Neste período, a população poderá comunicar violência doméstica, abuso de autoridade, atuação de milícias, danos ao meio ambiente, fraudes, entre outros, pode fazer contato com a Ouvidoria/MPRJ, preferencialmente pelo site www.mprj.mp.br/comunicacao/ouvidoria