Comlurb fará limpeza com detergente em locais com maior risco de contágio

Rio - O prefeito Marcelo Crivella anunciou, nesta segunda-feira, após reunião do gabinete de crise montado no Riocentro, que, a partir desta terça-feira, a Comlurb fará lavagem e desinfecção de ruas com detergente em bairros da Zona Sul e na Barra da Tijuca, áreas com mais casos do novo coronavírus na cidade, e no Centro.

De acordo com a prefeitura, o trabalho será executado em superfícies e pontos de contato como pontos de ônibus, saídas de BRT e estações de metrô. A ação inclui entornos de hospitais municipais e estaduais.



"São medidas importantíssimas, adotadas em outros países e que surtiram efeito", destacou Crivella.



O presidente da Comlurb, Paulo Mangueira, explicou que serão utilizados 20 caminhões-pipa, dez vans com motobomba e 30 pulverizadores. Além disso, ele falou que as equipes irão privilegiar lavagem de superfícies e também das áreas de contato para reduzir possibilidade de contágio em locais em que muita gente toca.

"No Centro, daremos atenção especial a pontos com maior concentração de população em situação de rua, aproveitando os momentos em que eles não estiverem nos locais", afirmou Paulo.



Vacinação contra gripe





Crivella e a secretária municipal de Saúde, Beatriz Busch, fizeram um apelo a médicos e enfermeiros da Barra da Tijuca para que, mesmo não pertencendo à rede municipal, ajudem a vacinar idosos de suas famílias e vizinhança . Doses de vacina ficarão disponíveis para esses profissionais de saúde, que poderão retirá-las em diversos pontos. O mínimo é de dez doses, e o máximo, de 50. Clínicas poderão retirar maior quantidade.

O atendimento será agendado. Basta entrar em contato e se cadastrar na internet. No link https://bit.ly/3bjt4LV há instruções sobre a condição de manutenção de garantia de temperatura e tipo de transporte da vacina, por exemplo. Além de uma tabela para colocar os dados das pessoas vacinadas. O objetivo é agilizar o processo de vacinação e evitar aglomerações.



Nada de pressa ou correria



Crivella e a secretária alertaram que os idosos não precisam se apressar nem fazer filas nas 237 clínicas municipais e nos cinco postos do Detran-RJ onde está sendo feita a vacinação. O processo, iniciado nesta segunda-feira, vai se estender por semanas. A vacina contra gripe não protege contra a Covid-19, mas ajuda no diagnóstico. Nos postos do Detran, o serviço funciona como drive-thru, apenas para os idosos que forem de carro.



Apelo aos idosos novamente



O prefeito voltou a pedir que as pessoas não saiam de casa. Principalmente idosos e quem tenha



comorbidade (problemas pulmonares, por exemplo, que possam agravar a Covid-19). E também os que convivem com essas pessoas.



"Não saiam de casa. Os idosos têm mais experiência, precisam ser os nossos líderes nessa luta e devem dar o exemplo. Quanto mais cedo a gente se afastar, mais cedo a gente vai voltar a se abraçar", ressaltou Crivella.