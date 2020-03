Coronavírus: BRT pede ajuda financeira à prefeitura

Rio - O BRT encaminhou, neste domingo, um ofício à prefeitura pedindo ajuda financeira para ‘sobreviver’ diante das restrições por conta do coronavírus, que poderá causar grande impacto no lucro da empresa. Luiz Carlos Martins, presidente do Consórcio BRT, diz que se, em 48 horas, a prefeitura não adotar medidas para compensar a queda de passageiros no sistema, as operadoras de ônibus não vão sobreviver às restrições.



O documento foi enviado algumas horas depois de gestores do BRT se reunirem com técnicos da Secretaria municipal de Transportes e o próprio Crivella para tentar reduzir a superlotação do sistema. ''(...) que seja ponderada pelo município a utilização do Fundo de Mobilidade Urbana de modo a mitigar o desequilíbrio econômico financeiro vivenciado pelas operadoras e garantir a continuidade do serviço por ônibus durante e depois desse momento excepcional'', diz um trecho do documento.



Procurado, o consórcio confirmou que enviou o ofício por causa do impacto negativo que as restrições irão gerar, mas não se pronunciou em nota.



Também procurada, a Prefeitura do Rio não se pronunciou até o momento.