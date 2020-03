Coronavírus: Defensoria Pública adota atendimento a distância em todo estado

Rio - A partir desta segunda-feira, a Defensoria Pública passou a funcionar exclusivamente em regime de atendimento a distância, recebendo, por celular, WhatsApp e e-mail, as demandas de urgência. De acordo com o órgão estadual, a interação com os usuários dos serviços será feita apenas por esses meios, em todo o Estado.

Para isso, foram criados 109 polos de atendimento remoto, que estarão disponíveis em dias úteis das 11h às 18h. Apenas em casos muito excepcionais, defensores e servidores irão se deslocar até seus locais de trabalho. A sede administrativa da Defensoria, no Centro do Rio, permanece aberta.



Segundo a Defensoria, todos os defensores, servidores, estagiários e residentes jurídicos estão mobilizados para continuar prestando atendimento à população. Por ora, porém, somente demandas urgentes, que não podem esperar o reinício das atividades rotineiras do Poder Judiciário, serão atendidas.



Ao receber a solicitação do usuário, caberá ao defensor escalado avaliar a urgência do pedido e, sendo pertinente, solicitar, também por telefone, mensagem ou e-mail, as informações e documentos necessários ao ajuizamento de ação. Quando for imprescindível o atendimento presencial ao assistido, defensor e equipe adotarão todas as medidas sanitárias conhecidas para evitar a propagação do novo coronavírus.



Os 109 polos de atendimento remoto contemplam todos os municípios do Estado. Durante o surto de coronavírus, os defensores continuarão trabalhando normalmente, a distância, nos processos não urgentes que já tramitam na Justiça.