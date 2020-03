Rio confirma quarta morte por coronavírus

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou a quarta morte por coronavírus no Rio, na tarde desta segunda-feira. Segundo a pasta, a vítima é uma mulher de 58 anos, residente da capital fluminense e apresentava comorbidades.

Os outros três óbitos foram registrados em Miguel Pereira, Niterói e Petrópolis. Todas as vítimas eram idosas e apresentavam comorbidades, sendo classificadas como grupo de risco para a Covid-19, de acordo com a SES.

A secretaria também informou que subiu de 186 para 233 o número de casos confirmados no estado. Os casos estão distribuídos da seguinte maneira: Rio de Janeiro (212); Niterói (10); Petrópolis (3); São Gonçalo (3); Barra Mansa (1); Guapimirim (1); Miguel Pereira (1); Exterior (2).

Medidas de prevenção

- Proteger nariz e boca ao espirrar ou tossir;

- Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e copos;

- Lavar frequentemente as mãos, especialmente após espirrar ou tossir;

- Utilizar álcool em gel nas mãos;

- Evitar tocar o rosto após a higienização das mãos.





Voluntariado

Profissionais de saúde, estudantes ou formados, que desejam ser voluntários no enfrentamento do coronavírus podem se cadastrar no site www.voluntarioscoronavirus.rj.gov.br.



Dúvidas

Para mais informações, acesse www.saude.rj.gov.br e www.coronavirusrj.com.br.