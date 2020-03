Secretaria de Estado de Saúde receberá doação de 200 mil testes para coronavírus da Petrobras

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro receberá, da Petrobras, uma doação de 200 mil testes de identificação do coronavírus. O material, importado dos Estados Unidos, deve chegar ao Brasil no próximo mês. De acordo com a secretaria, os esforços para salvar vidas não se restringem ao sistema de saúde.

Os testes entregues à SES pela Petrobras correspondem a um terço da doação da companhia ao Sistema Único de Saúde (SUS). Dos 600 mil testes cedidos, 400 mil serão destinados ao Ministério da Saúde; e 200 mil ao estado do Rio de Janeiro.

As testagens doadas são do tipo RT-PCR, consideradas "padrão ouro" pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC), dos Estados Unidos, por fornecerem um diagnóstico da presença do vírus com alto índice de confiabilidade.

Para secretário de Estado de Saúde, a mobilização de toda a sociedade vai ajudar a achatar a curva de casos de Covid-19 no Rio de Janeiro e no país.



"A iniciativa da Petrobras mostra que a saúde pública é construída por todos nós. As contribuições nos ajudarão na missão de enfrentar o coronavírus", disse.