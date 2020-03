DAVID UIP TESTA POSITIVO PARA COVID-19

Uma baixa no combate à pandemia em São Paulo: o chefe do centro de combate à Covid-19 em São Paulo, David Uip, testou positivo para coronavírus. Uip é o coordenador das ações no estado. Ontem, em vídeo, o médico afirmou que está bem. Ainda não foi divulgado o nome do seu substituto.

Ontem, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a criação da Rede Corona de Testes para identificar, entre os casos suspeitos, portadores do novo coronavírus. Segundo Doria, a rede terá capacidade para realizar 2 mil testes por dia e integra 17 laboratórios ligados à Universidade de São Paulo (USP) com o apoio do Instituto Butantã.

De acordo com o governador, a decisão foi tomada de acordo com a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS).