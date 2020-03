SuperVia registra queda de 69,3% no número de passageiros nesta segunda

Rio - A SuperVia informou, no início da noite desta segunda-feira, que registrou redução de 261,5 mil passageiros no sistema ferroviário, do início da operação de hoje até 16h, o que corresponde a uma queda de 69,3% no movimento nessa faixa de horário em comparação a uma segunda-feira comum.

Esse é um reflexo das recomendações dos governos estadual e municipal feitas à população do Rio de Janeiro para evitar propagação do novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com a concessionária, ontem, a redução foi de mais de quase 50 mil passageiros, o que equivale a uma queda de 49,5% em relação a um domingo normal. A empresa disse que segue monitorando a movimentação de usuários dos trens.





Ainda segundo a SuperVia, desde a segunda-feira passada, já foi observada uma redução acumulada de 1.706.614 passageiros. A concessionária também reforçou que adotou um processo de limpeza especial dos trens na estação terminal Central do Brasil e das catracas nas estações de maior movimento