Águas do Paraíba, de Campos, cria novos canais de atendimento

A empresa Águas do Paraíba informa que devido à pandemia do novo coronavírus, a Loja de Atendimento no centro da cidade (Av. José Alves de Azevedo, 233), em Campos, estará fechada a partir desta terça-feira (24 de março), por tempo indeterminado.



Entretanto, os serviços de água e de coleta e tratamento de esgoto continuam funcionando normalmente, sem qualquer alteração. As eventuais necessidades de intervenções externas nas redes de água e de esgoto também seguem a normalidade.



Em virtude do fechamento da Loja de Atendimento, a orientação é que os clientes que necessitarem de algum serviço, informação ou tirar dúvidas, o façam por meio dos seguintes canais de comunicação, que também operam normalmente e funcionam 24 horas todos os dias (inclusive em fins de semana):



Telefone: 0800 772 0422 (ligação gratuita)

Site: www.aguasdoparaiba.com.br

Novos canais – Chat Interativo e Aplicativo Cliente Águas (links na primeira página do site)

QR Code – Baixar aplicativo, seguindo instruções da primeira página do site (disponível para versões IOS e Android)