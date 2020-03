Quarentena é Primordial

Enquanto cresce, dia após dia, os casos confirmados de coronavírus no país, é importante atender os apelos das autoridades para se manter em casa. Ações como o isolamento social e a quarentena são fundamentais para conter a transmissão. No entanto, a presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio, Tânia Vergara, explica que quarentena é diferente de isolamento. No Estado do Rio, há 233 casos confirmados e 4 óbitos por coronavírus.

De acordo com Tânia, a quarentena (um período de 40 dias) é uma medida de lei que envolve força policial e punição se houver descumprimento. Já o isolamento (feito por um prazo de 14 dias) é uma recomendação. "Ambas têm por objetivo reduzir o contato entre as pessoas e, com isso, diminuir a possibilidade de contágio", explicou. Conforme a pesquisadora em Saúde, Chrystina Barros, da UFRJ, é fundamental fortalecer as medidas de isolamento social. "Somente assim, poderemos achatar a curva de casos. É o que precisamos. Mesmo que algum número mostre que haja melhoria ou diminuição de casos, se isso acontecer, não podemos relaxar", reforçou Chrystina.

O infectologista Edimilson Migowski ressalta que a quarenta é fundamental para reduzir o número de pessoas infectadas. E, dessa forma, não sobrecarregar o sistema de saúde. "Se as pessoas negligenciarem com a quarentena, muitas delas vão adoecer. De 5% a 10% vão evoluir com quadro grave e demandarão, obrigatoriamente, internação em unidades de pacientes críticos ou terapia intensiva mesmo", alertou. O especialista alertou que, se as pessoas abusarem, como se observou na Espanha e na Itália, poderá não existir respirador e equipe de saúde para todos.

"É muito importante que as pessoas fiquem comedidas. Nós precisamos de tempo para aumentar a capacidade de internar, tanto do setor público quanto no privado", explicou Migowski.

O biomédico virologista, Raphael Rangel, do Centro Universitário IBMR, frisa que a quarentena é uma tentativa de evitar o colapso no sistema de saúde: "A ideia é que as pessoas não fiquem infectadas todas de uma vez".