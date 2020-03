Justiça do Rio libera investigação contra 'rachadinha' de Flávio Bolsonaro

Rio - A Justiça do Rio de Janeiro decidiu, nesta segunda-feira, que o senador Flávio Bolsonaro continuará a ser investigado sobre o suposto esquema de 'rachadinha', pelo Ministério Público estadual praticado durante o seu mandato como deputado estadual.



De acordo com o Ministério Público, o senador é investigado por peculato, ocultação de bens, lavagem de dinheiro e organização criminosa, em um suposto esquema de "rachadinhas", no qual funcionários do então deputado devolveriam parte do salário pago por ele quando era deputado estadual, na Assembleia Legislativa (Alerj).



A decisão é da desembargadora Suimei Meira Cavalieri, da 3ª Câmara Criminal, que havia suspendido a investigação, em 11 de março.



Procurado pelo DIA, o Tribunal de Justiça do Rio disse que a investigação irá prosseguir, porém, a decisão está em segredo de Justiça.