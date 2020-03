Detran adere à imunização

Com o objetivo de diminuir as filas e evitar a exposição dos idosos, a campanha de vacinação contra a gripe deste ano contou com sistema 'drive-thru', no qual as pessoas acima de 60 anos puderam ser vacinados dentro dos próprios carros em postos do Detran. Na unidades do órgão o horário de atendimento é a partir das 10h.

"A gente chegou cedo para garantir que tomaríamos a vacina. Mas teve gente que está desde às 6h, porque achou que a vacinação começaria às 7h. Sou cardiopata, infartei quatro vezes e, se não morri das paradas cardíacas, vou morrer de coronavírus? Claro que não", disse Vera Lúcia Bittencourt, de 62 anos.

Segundo Nadja Greffe, coordenadora do Programa de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde, a parceria com o Detran vai até 3 de abril. "A vacina protege contra o Influenza e evita o contágio do coronavírus. É uma ação importante", destacou.