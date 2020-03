Pico será nas próximas semanas

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) espera, para os próximos dias, pico dos casos de coronavírus, com até 24 mil registros. A SES reforça a necessidade da população cumprir as medidas adotadas pelo governo do estado. O objetivo é de evitar aglomerações, contendo os avanços da epidemia.

De acordo com a pesquisadora da UFRJ, Chrystina Barros, nesse momento, há vários grupos de pesquisadores, seja na área da economia ou da saúde, que tentam projetar no Brasil quando será o pico. "Não podemos saber com exatidão essa informação. Já entramos numa ascendência de casos, que aumentaram e muito. Mas, ainda existem muitos resultados a sair, como também temos própria dificuldade na realização de testes". Segundo ela, independente da previsão, se o pico é para daqui a 15 dias, no fim de abril ou até maio, como alguns epidemiologistas têm falado, é fundamental endurecer nas medidas de isolamento social. Para o infectologista, Edimilson Migowski, é preciso: "Tentar achatar e frear a disseminação do vírus imediato".