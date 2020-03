Procon Carioca notifica Supermed por aumento de 3650% no preço de máscaras

Rio - O Procon Carioca notificou, nesta segunda, a Supermed, que, segundo nota fiscal enviada pelo denunciante, estava vendendo para hospitais a caixa com 50 máscaras por R$ 165 - antes da pandemia, a mesma era vendida por R$ 4,40 - ou seja, o aumento foi de 3.650%. O órgão está fiscalizando farmácias, lojas de produtos médicos e supermercados para investigar denúncias de preços abusivos por conta do coronavírus.

O Procon Carioca também notificou a Americanas.com por denúncia de que 52g de álcool em gel estariam sendo vendidos, no site, por R$ 149. O Guanabara também foi notificado. Lá, 5 kg do arroz Tio João estavam sendo vendidos por R$ 19,95 e a lata do leite ninho por R$ 14,98. No supermercado Prix, também notificado, o quilo da alcatra estava custando R$ 29,90.

Os fiscais estão pedindo às lojas as notas fiscais de compra aos fornecedores e de venda aos consumidores que serão analisadas. Segundo o presidente do Procon Carioca, Benedito Alves, 17 estabelecimentos já foram notificados. "As lojas têm dez dias para apresentar as notas fiscais. Depois da análise dessas notas, vamos concluir se o aumento desses produtos se justifica ou se é realmente abusivo", disse Benedito Alves.