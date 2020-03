Rio - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) decidiu manter a suspensão das aulas por tempo indeterminado considerando o atual estágio da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil. A reitoria informou que avaliará continuamente a situação da epidemia no País.

Segundo a instituição, a reitoria está ouvindo o Grupo de Trabalho (GT) Multidisciplinar para Enfrentamento da Covid-19, e emitirá notas periódicas sobre o acompanhamento da situação, deixando a comunidade informada sobre as suas decisões.



De acordo com a UFRJ, o retorno do calendário acadêmico será divulgado com a antecedência devida para que os estudantes de outros estados e municípios tenham como retornar com tranquilidade.

As nove unidades de saúde da universidade continuarão prestando os relevantes serviços à população no combate e prevenção ao coronavírus, atuando em consonância com as autoridades federais, estaduais e municipais de saúde.



"As atividades administrativas devem permanecer, sempre que possível, em trabalho remoto. Por favor, fiquem nas suas respectivas casas, com exceção dos profissionais de saúde que não fizerem parte do grupo de risco", disse a UFRJ, em nota.