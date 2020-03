Favelas têm 61 casos suspeitos de coronavírus, segundo Saúde

Rio - A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou, nesta segunda-feira, a existência de 61 casos prováveis do novo coronavírus em favelas cariocas. Segundo o levantamento da pasta, entre os confirmados, apenas um, o da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, aparece mapeado no banco de dados do Ministério da Saúde e, consequentemente, no Painel Rio Covid-19.



A divisão das informações por bairros é um padrão do banco de dados do Ministério da Saúde. Todos os casos de coronavírus são notificados por um formulário eletrônico nacional, padronizado para todo o país, sem a opção ‘comunidade’. Favelas como Cidade de Deus e Maré, por exemplo, são consideradas ‘bairros oficiais’ e, por isso, podem aparecer nos resultados, de acordo com a SMS.



Confira a distribuição de casos prováveis por comunidades do Rio:

Cidade de Deus – 19

Rio das Pedras – 10

Manguinhos - 8

Jacarezinho – 7

Complexo Lins – 4

Jacaré – 2

Parada de Lucas – 2

Acari / Complexo Caju / Complexo da Maré / Complexo Pedreira / Complexo São Carlos / Mangueira / Rocinha / Vidigal / Vilar Carioca – 1 (cada)