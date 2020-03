Rio - Um homem suspeito de planejar diversos saques em supermercados e lojas de departamentos durante a vigência das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) foi preso em flagrante nesta segunda-feira, em Queimados, na Baixada Fluminense.

Ele foi autuado por receptação e incitação à prática de crime por agentes da55ª DP (Queimados), com apoio da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE).



Segundos os agentes, os crimes eram planejados por um aplicativo de mensagens. Um grupo foi criado no último dia 21, com o objetivo de mobilizar 150 pessoas que pudessem realizar os crimes.





Na distrital, o suspeito admitiu que os saques seriam realizados prioritariamente em redes de supermercados e lojas de eletroeletrônicos, primeiro nos bairros de Irajá e Madureira, na Zona Norte do Rio, e depois nos centros de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.





Os policiais apreenderam o celular usado pelo autor do crime, para a troca de mensagens e verificaram que o telefone é produto de um furto, ocorrido na estação Alvorada, do BRT, no mês de novembro do ano de 2019.