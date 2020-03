Secretaria de Agricultura prorroga vencimento de empréstimos do Agrofundo

Rio - Nesta segunda-feira, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento publicou no Diário Oficial uma resolução que autoriza a prorrogação do vencimento de empréstimos disponibilizados pelo Agrofundo a produtores rurais do Rio de Janeiro, por 180 dias.



"O sentimento humanitário tem que ser maior. Neste momento difícil, estamos nos solidarizando com aqueles que vão enfrentar dificuldades. Os produtores rurais terão mais tempo para pagar os empréstimos e, assim, reestruturar seus negócios. A agricultura terá um papel ainda mais importante neste momento e os produtores podem contar com nosso apoio", disse o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.



A resolução destaca que serão prorrogadas as parcelas dos contratos de abertura de crédito cujos vencimentos estejam previstos para ocorrerem no período de 1º de janeiro a 30 de junho, de agricultores que tiveram perda de renda decorrente da pandemia do novo coronavírus. Para conseguir o benefício, o produtor rural atingido deverá formular o pedido de prorrogação ao Grupo Executivo do Agrofundo, através da Emater-Rio.



O Agrofundo - Programa Especial de Fomento Agropecuário e Tecnológico (antigo Pefate), é o programa da secretaria de Agricultura que oferece empréstimos aos produtores rurais a juros baixos, com recursos do governo.



Os contatos da Emater-Rio podem ser acessados pelo link www.espacodoagricultor.rj.gov.br.