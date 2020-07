Vídeo: gravação de clipe com homens usando armas falsas chama a atenção no Jacarezinho

Rio - Um vídeo com diversos homens ostentando armas e passeando em carros de luxo na Favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, começou a circular nesta terça-feira nas redes sociais. De acordo com a Polícia Militar, as imagens fazem parte da gravação de um videoclipe, realizada ontem mesmo.

O vídeo mostra dezenas de homens armados com o que parecem ser fuzis, divididos em três veículos, uma BMW preta, um Fiat Toro prata e um Toyota Corolla branco, passando pela Avenida Guanabara, também conhecida como Rua do Rio.

Na gravação, um homem afirma: "A tropa do Jacaré, pesadão. A tropa pesadona". Ao fundo, outra voz diz: "É a tropa do mal".

A PM informou que, "após análise das equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Jacarezinho, foi constatado que o material faz parte da gravação de um clipe de um cantor de funk na comunidade".

CANTOR SE MANIFESTA



O clipe que estava sendo gravado era do MC 50. As armas usadas eram falsas e os homens nos carros figurantes, que estavam encenando.

À noite, o cantor emitiu uma nota, lamentando a repercussão negativa do caso, dizendo que estão querendo incriminar moradores de comunidades que se destacam na arte; veja a nota na íntegra:

Hoje ocorreu a gravação de um clipe na comunidade do Jacaré. Estão circulando imagens nas redes sociais, informando que os artistas envolvidos estão ligados com o crime, o que é mentira.

Mais uma vez estão querendo incriminar os moradores da favela, que estão se destacando com a sua arte.

Todo o material e equipamentos usados nas gravações são materiais cenográficos e com a posse de toda a documentação.