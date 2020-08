Rio - A Escola Nacional de Circo (ENC), localizada no coração da Praça da Bandeira, no Centro do Rio, teve uma guinada inesperada durante a pandemia. No dia 19 de junho, o então diretor da instituição, Carlos Eugênio Vianna, descobriu que havia sido exonerado do cargo em sua leitura rotineira do Diário Oficial da União. Na mesma edição, a produtora cultural Luciana Lago foi anunciada como nova diretora da ENC. A nomeação, entretanto, foi duramente criticada por instituições circenses e pessoas ligadas à escola.

Carlos Eugênio Vianna não esconde sua surpresa com a nomeação da produtora cultural. "Fiz a leitura do Diário Oficial de praxe e vi que meu nome estava na exoneração. Seria pelo menos interessante que eles me avisassem porque eu estava na gestão há 6 anos e para que não desse andamento aos planos que eu tinha para a escola", afirma. Coordenador das atividades da ENC desde o final de 2014, Carlos Eugênio conseguiu formalizar o primeiro Curso Técnico de Artes Circenses do Brasil em 2015, em parceria com o IFRJ e reconhecido pelo Ministério da Educação. Hoje, a escola é referência em formação circense na América Latina e no mundo.

Em seu perfil no LinkedIn, Luciana Lago não apresenta nenhuma experiência na área circense e pouca atuação no campo artístico. A produtora cultural gerencia o canal Aqui O Povo Fala! no YouTube, no qual defende abertamente posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro, além de publicar diversos vídeos em manifestações antidemocráticas e em favor do Aliança Para o Brasil, sigla que Bolsonaro e outros parlamentares bolsonaristas pretendem criar.

Diante da alegada inconsistência na nomeação de Lago para o cargo, diversas instituições circenses pedem que a Fundação Nacional de Artes (Funarte) revogue a nomeação. O Movimento Circo Diverso reforça, em nota de repúdio publicada nas redes sociais no final de junho, que, por seus posicionamentos políticos, Luciana Lago revela "não estar preparada para a condução desta importante instituição", além de apontar que a produtora não mostra ter experiência em instituições de ensino nem com atividades circenses. O Circo Saltimbanco, em nota, lamenta que a ENC seja alvo de "uma escolha política e sem nenhuma experiência ou referência circense".

Os alunos da ENC também foram pegos de surpresa com a nomeação, mas esperam que "a nova coordenação continue defendendo e lutando pela melhoria e aperfeiçoamento das atividades da escola, da mesma forma como fizeram todos os antigos coordenadores". Logo que houve a nomeação, 325 ex-alunos e pessoas ligadas à escola assinaram uma carta, enviada à Secretaria de Turismo, à Funarte e à Secretaria Especial de Cultura, para questionar a exoneração, mas ainda não tiveram retorno.

Questionada sobre o motivo da nomeação de Luciana Lago e da exoneração surpresa do então diretor, a Funarte não quis se pronunciar.