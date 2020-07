Fisioterapeuta é preso por fazer procedimentos estéticos em órgãos genitais

Rio - Policiais da 52ª DP (Nova Iguaçu) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira, o fisioterapeuta Roberto da Silva Souza, que se passava por médico para realizar procedimentos estéticos. Roberto, que se disse estudante de Biomedicina, atuava na Clínica Espaço Verde, que fica na Travessa Quaresma, no Centro do município da Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Civil, o fisioterapeuta fazia procedimentos invasivos, como incisão ou inserção de um instrumento no organismo, com cortes e microcirurgias nos órgãos genitais, prometendo aumentar o pênis e modelar a genitália feminina. Os agentes chegaram até ele através de postagens nas redes sociais da clínica e de denúncias recebidas pelo Conselho Regional de Biomedicina (CRBM), que participou da operação.

Galeria de Fotos Agentes da Vigilância Sanitária de Nova Iguaçu participaram da ação Divulgação / Polícia Civil Material encontrado com o falso médico Divulgação / Polícia Civil Anúncio nas redes sociais da clínica Reprodução / Instagram Anúncio nas redes sociais da clínica Reprodução / Instagram Roberto da Silva Souza é estudante de Biomedicina Arquivo Pessoal Roberto aparecia bastante em postagens da clínica nas redes sociais Reprodução / Instagram

Além da prisão de Roberto, no local, os agentes encontraram diversos materiais de uso exclusivo de médicos, tais como:

. Lâmina de bisturi

. Fios de sutura

. Produtos para preenchimento

. Botox

. Enzimas emagrecedoras

. Produtos de fins estéticos vencidos, assim como produtos proibidos pela Anvida

. Esteroides anabolizantes de uso animal

O fisioterapeuta vai responder por exercício ilegal da medicina e crime ambiental (descarte de lixo infectante em desacordo com normas legais).

A Vigilância Sanitária de Nova Iguaçu também acompanhou a ação.