Dicas de quem entende para alavancar seus negócios

Empreender pode ser um bom caminho para driblar a crise financeira agravada pela pandemia da covid-19. Os percalços são muitos e tudo exige bastante dedicação, principalmente quando não há um alto investimento prévio. Na Barra da Tijuca, porém, o empresário João Diniz usa agora a sua experiência no ramo para auxiliar qualquer um que deseja iniciar um empreendimento a partir de um método que ele mesmo desenvolveu.

Após 25 anos de sucesso no empreendedorismo, Diniz pretende agora fazer com que novos empresários aumentem seu faturamento ou consigam ingressar no mercado sem um alto custo. Foi assim que ele criou a Bla Blá Champanheria, na Barra, em 2012. O serviço foi lançado na última terça-feira, com direito a um vasto material didático e uma lista de contatos do próprio João para gerar networking, uma forma de os empresários trabalharem em conjunto.

"Será possível montar uma marca ou desenvolver a que o empreendedor já tem em uma hora, seguindo as instruções e direcionamento que eu aplico aos meus negócios", afirma o empresário, que é também diretor da Ginkeria B (bar), Bla Blá Boutique (loja de roupa) e San Marino Premium (frutos do mar), todos na Barra.

Ao empreendedor interessado, João garante que a única responsabilidade será seguir à risca as instruções dadas no projeto, que devem ser colocadas em prática o mais rápido possível a fim de alavancar as vendas. Mas é preciso estar atento a uma série de ferramentas e estratégias.

"Quem está querendo alavancar o negócio precisa entender que não basta ter um bom produto ou serviço, a empresa precisa ser comercial. Muitos têm um bom potencial mas não são comerciais, por isso não conseguem fazer dinheiro", alerta o especialista. "Com 25 anos de experiência, tenho conhecimento para poder ensinar tudo o que o empresário precisa saber, e fazer com que ele aproveite o seu know-how e ganhe dinheiro, independente do ramo em que atue".

De acordo com as orientações do especialista, o primeiro ponto é entender o produto. "É preciso ter conhecimento profundo sobre aquilo que vai vender". Depois, há que se identificar e estudar o público-alvo: "É ele que diz a forma que o produto ou serviço tem que ir pro mercado. Tem que visar o público-alvo certo. Será que o meu público quer esse produto? De que forma? A forma como o empresário se coloca no mercado depende de entender quem é o seu público".

Outro ponto relevante é desenvolver o próprio DNA, aquilo que diferencia dos demais. "É preciso desenvolver características próprias pra não ser igual a todo mundo. Tem que ter um subproduto agregado ao principal", ensina Diniz.

Saber se comunicar com o público-alvo no mundo online é outro ponto fundamental. "Importante que o empreendedor conheça o conceito de tráfego pago, que nada mais é do que investir em ferramentas para tornar suas divulgações mais eficazes na internet. Existe uma série de técnicas para entender como se faz, que tipos de anúncios são mais adequados para cada negócio, como utilizar as redes sociais de forma eficiente etc".

Ainda nesse universo, o especialista recomenda estudar as técnicas para elaborar um conteúdo adequado. "Tem que saber estratégias de fala e escrita para ser melhor entendido", afirma. Outro conceito que ele coloca em debate é o de "info produto", ou seja, transformar o produto em algo vendável no mundo online. O curso de Diniz inclui ainda educação sobre empreendedorismo e controle de finanças.

"Nossa própria experiência mostra como criar um negócio é difícil, e eu queria tornar o trajeto mais fácil. Ao utilizar tecnologia para quebrar as barreiras desse novo momento, a Jornada João Diniz permitirá que milhares de pessoas possam montar suas marcas e vender produtos físicos sem o investimento e o risco comuns ao processo", explica Diniz, que acredita ter como diferencial em seu projeto não apenas o desenvolvimento do negócio, mas um auxílio completo ao empreendedor.

Para seguir algumas de suas dicas, basta acompanhar suas lives no Instagram @joaodiniz73, às terças-feiras, a partir das 20h.